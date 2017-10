Helse Førde tek sjølvkritikk

Sjukepleiaren som vart henta inn frå ei anna avdeling for å hjelpe til med sårstell, fekk ikkje nok informasjon. Dette fekk alvorlege konsekvensar for ein pasient ved Førde sentralsjukehus. Såra på pasienten måtte behandlast på nytt i narkose. No presiserer Helse Førde ansvaret leiarane har for å sikre pasienttryggleiken. Det skriv avisa Firda. Hendinga skjedde ein dag den aktuelle avdelinga hadde sjukefråvære blant dei fast tilsette.