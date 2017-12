Det er eit omfattande budsjettforslag som styret i Helse Førde no må ta stilling til. I forslaget legg administrasjonen opp til å vidareføre drifta som i dag, samstundes som dei sikrar seg finansielle musklar til å modernisere sjukehuset i Førde, skriv dei i ei pressemelding.

Budsjettet legg opp til at utbyggingsplanane ved Førde sentralsjukehus blir følgde, noko som inneber byggestart for nytt psykiatribygg i Førde i 2019.

Naturleg avgang

Men satsinga får konsekvensar. I forslaget ligg ei viss reduksjon i bemanninga, truleg på 30–40 årsverk. Planen er å gjere dette ved naturleg avgang.

– I ein organisasjon med nærare tre tusen medarbeidarar er det mange som sluttar for å jobbe andre stader, og mange som kvart år går av for aldersgrensa. Og dersom det eventuelt blir nokon overtalige, vil vi strekke oss langt for å innplasserte dei andre stader i organisasjonen, seier Tvedt i pressemeldinga.

I budsjettet legg Helse Førde opp til å spare inn om lag 50 millionar kroner på den reduserte bemanninga kombinert med ny, betre tilpassa organisering. Samtidig strekar Børge Tvedt under at innsparinga ikkje betyr at Helse Førde kjem til å redusere aktiviteten i 2018.

– Vi skal bruke pengane på ein litt annan måte enn i dag, og desse 50 millionane går inn andre stader i verksemda vår, og aukar samtidig innsatsen med rundt 17 millionar kroner ut over dette, seier Tvedt.

Ber Helse Vest om lån

Han meiner at det dei no gjer er å sikre spesialisthelsetilbodet i Sogn og Fjordane for neste generasjon.

– Her har vi lagt fram eit budsjett som vil setje oss i stand til å følgje utbyggingsplanane våre, få størstedelen lånefinansiert over statsbudsjettet og starte bygginga i 2019 som planlagt.

For å sikre handlingsrom til investeringar neste år, vil Helse Førde be eigaren Helse Vest om eit ekstraordinært lån på inntil 35 millionar kroner i 2018.