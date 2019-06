Helse Førde først i landet

Helse Førde er landets første helseføretak som kan dokumentere at meir enn 15 prosent av råvarene dei brukar er økologiske. Dei har no fått ei utmerking for dette. – Vi har arbeidd i fleire år for å auke bruken av økologiske råvarer i kjøkkena våre, seier avdelingssjef for matforsyning i Helse Førde, Torstein Solset.