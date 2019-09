Helse Førde braut lova

Helse Førde braut lova då pasientar blei flytta frå ei avdeling til ei anna grunna plassmangel. Det slår Fylkesmannen fast i ein tilsynsrapport. Helseføretaket gjorde ikkje nok for å hindre at det kunne skje svikt når pasientar blei flytta mellom avdelingar på Førde sentralsjukehus. Klinikkdirektør Trine Hunskår Vingsnes seier dei no vil ta tak i dette.