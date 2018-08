Helikopteret har gjort funn

Helikopteret som har søkt etter ein sakna mann i 40-åra i Balestrand i dag, har gjort observasjon av ein person. Politiet melder at personen tilsynelatande er livlaus. Området personen ligg i er bratt og utilgjengeleg med helikopter. To klatrarar frå den alpine redningsgruppa i Sogndal er på veg for å ta seg fram til staden.