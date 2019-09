Helikopter henta turgåarar

To personar er henta med redningshelikopter ved Skårsgalden i Vassbygdi i Aurland. Ifølgje politiet skal dei tre siste i eit følgje på fem taseg ned att frå fjellturen for eiga maskin. Politiet opplyste på Twitter at helikopteret vart sendt ut då den eine personen i følgjet ikkje klarte å komme seg vidare. Vedkommande skal ikkje vere skadd.