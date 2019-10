Heldt fram å køyre utan lappen

Sjølv om sunnfjordingen mista lappen, heldt han fram med å køyre både bil og lastebil. Ved eitt høve stakk han av frå politiet, krasja i ein bil og køyrde vidare. To år etter har han no fått 10.000 kroner i bot. Han slepp å sone 60 dagar i fengsel om han ikkje gjer nye lovbrot dei neste to åra.