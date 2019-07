Held fram som kaptein

Ifølge Firdaposten har Halvor Solheim-Olsen no signert ein ny halvtårsavtale med Florø Fotball. Firdaposten melde i førre veke at Florø-kapteinen var på utgåande kontrakt og ikkje hadde høyrt noko om forlenging. – Det er bra det er avklart, så no kan alle slappe av, seier Solheim-Olsen til avisa.