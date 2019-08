Held fram minubåt-søk over helga

Det vil over helga bli gjort nye miniubåt-søk etter mannen som har vore sakna i Dalsfjorden i Fjaler for fem veker sidan, skriv Sogn Avis. Det er midlar frå eit minnefond som mogleggjer søket, som skal gå over to dagar. Minnefondet har også finanisert søk med miniubåt tre dagar denne veka.