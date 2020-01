Held fram med sprenging langs E39

Røyseth Maskin har fått forlenga løyvet sitt med to år, og kan halde fram å sprenge ved steinbrotet Førde Granitt ved Resett i Førde. Det melder Firda. I løyvet kjem det fram at firmaet kan sprenge opp til to gonger i veka. I samband med sprenginga må E39 stengast ved staden, og bilistar kan måtte vente opp til fem minutt.