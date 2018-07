Held brannområde under oppsikt

Brannvesenet i Aurland vil halde brannområdet under Handklefjellet under oppsikt gjennom natta, det seier brannsjef Reinhardt Sørensen. Helikopteret som har jobba med å sløkke brannen har no avslutta arbeidet. – Eit område utanfor sjølve brannområdet er dynka med vatn for å lage ei buffersone. No håpar vi på meir regn, seier Sørensen.