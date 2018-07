Heidra for arbeidet med bunader

Bjørg Hovland frå Luster fekk i går Kongens fortenestemedalje, skriv porten.no. Den ærefulle påskjønninga fekk for innsatsen ho i 40 år har gjort for å ta vare på historia om folkedrakter og bunader frå Sogn. Ordførar Ivar Kvalen delte ut medaljen og sa Hovland har vore viktig for å hindra at viktig nasjonalhistorie har gått tapt og framheva hennar store dugnadinnsats opp gjennom åra.