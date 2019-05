Heider til Atle Hamar

Atle Hamar fekk i dag skikrinsen sin heidersstatuett for mangeårig innsats for skiidretten. Atle var berre 16 år då han var rennleiar første gong. Sidan då har han vore ei eldsjel for alpinsporten i fylket. Blant anna har han lagt ned eit stort arbeid i utbygginga av skisenteret på Vassenden i Jølster.