Det melder Helseføretaket på sine nettsider. Grunngjevinga er at dei ynskjer eit best mogleg tilfang av søkjarar til stillinga. Det er difor behov for meir tid for å sikre eit best mogleg tilfang av søkjarar, skriv dei.

Fristen for å søkje gjekk ut 20. september. No har Tilsetjingsutvalet forlenga søknadsfristen til 20. oktober.

Jon Bolstad gjekk av som administrerande direktør i Helse Førde etter 13 år. Han er tilsett som ny administrerande direktør i Sjukehusapoteka Vest.