Har undersøkt to adresser

Politiet har undersøkt to adresser som kan knytast til dei to mennene som i går vart arresterte for fleire innbrot. – Det er ikkje funne tjuvegods, seier innsatsleiar Torbjørn Thue ved Vest Politidistrikt. Dei to, som er rumenske statsborgarar, er sikta for i alt sju innbrot i Sunnfjord og Sogn dei siste dagane og vert no avhøyrde av politiet.