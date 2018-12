Har trua på handballjentene

Trass tapet mot Romania i går, har handballspelar Kjerstin Boge Solås frå Dale framleis tru på dei norske handballjentene i EM. – Vi har tre kampar til, og må ha poeng. Dei er flinke og jobbar mot det, seier ho. Solås speler for Tertnes og tok EM-gull saman med landslaget for to år sidan.