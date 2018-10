Har tru på aktivitet på Lutelandet

Olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg (Frp) meiner alt ligg til rette for vidare industriverksemd på Lutelandet i Fjaler, trass i at opphogginga av Yme-plattforma går mot slutten og at ein ikkje har klar nye prosjekt. – Det ein har gjort her, vil gjere at ein ligg godt til rette i konkurransen om å handtere utrangerte oljeplattformer, seier han.