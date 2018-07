Har tillit til Rognsø

– Vi har full tillit til Terje, det seier styreleiar i Florø Fotball, Arild Melvær, til Firdaposten. Han er klar på at styret ikkje har nokon planar om å gjere endringar på trenarsida. Terje Rognsø er trenar i klubben ved sidan av ei heiltidsstilling i Florø Idrettssenter, men i går uttalte han til Firdaposten at det ikkje går i lengda. Styret i Florø Fotball er klare for å bruke pengar, om det kan redde plassen, seier Melvær til avisa. Florø ligg i dag på sisteplass på tabellen.