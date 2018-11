Har starta snøproduksjon i Sogn

Snøproduksjonen er godt i gang på Heggmyrane. Sogn skisenter opplyser at dei har kring 40 000 kubikkmeter vatn til rådvelde og at dette går med på ei lita veke. Magasina fyller seg deretter naturleg opp igjen. – Denne produksjonen gir oss ein sole og mogelegheit for å opne tidleg. – Men minst like viktig er andre enden av sesongen som neste år er sein påske, seier Runar Tørvi ved Sogn skisenter.