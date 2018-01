Har skote over 1000 hjort for å stoppe dødeleg sjukdom

– Skrantesjuka på villreinen i Nordfjella vil nok fort kunne smitte over på hjorten. Med vandringsmønsteret hjorten har, trur eg ikkje vi har kontroll på utviklinga om vi ikkje prøver å tynne ut hjortestammen i områda rundt, seier jeger Fredrik Hestetun i Lærdal.

– Vi er takknemlige

For jegerane i kommunane rundt Nordfjella har jakta på elg og hjort i haust hatt eit alvorleg bakteppe. På grunn av den dødelege dyresjukdommen skrantesjuke blir heile villreinstammen i Nordfjella slakta ned, før området skal ligge brakk i minst fem år.

Den dramatiske situasjonen kan gå frå vondt til verre om sjukdommen smittar over på hjort- og elgstammar i omkringliggande kommunar. I Nord-Amerika er det nettopp på hjort at sjukdommen er mest utbreidd. Difor bad Mattilsynet jegerane om å skyte ned mykje meir hjort og elg enn vanleg.

På vestsida av fjellet, i Aurland, Årdal og Lærdal, er det skote ned nesten 1000 hjortar.

– Vi er veldig takknemlege for at folk stiller opp og gjer sin del i det som er ein ny sjukdomssituasjon i Norge, seier direktør for planter og dyr i Mattilsynet, Karen Johanne Baalsrud.

Skrantesjuke (CWD) Ekspandér faktaboks Hjernesjukdommen chronic wasting disease (CWD), har fått det norske namnet skrantesjuke.

Skrantesjuke er ein smittsam prionsykdom som kan ramme hjortedyr.

Sjukdommen vart første gong påvist i Norge våren 2016, då på ei villreinsimle i Nordfjella. Dette vart det første dokumenterte tilfellet av sjukdommen hos hjortedyr i Europa. Smitta er seinare funnen på elg i Selbu.

Før sjukdommen vart oppdaga i Norge, var sjukdommen berre kjent frå USA og Kanada.

Sjukdomsteikn er blant anna avmagring og unormal oppførsel, men hjortedyr kan også ha skrantesjuke utan å vise sjukdomsteikn.

Skrantesjuke er dødeleg for dyret.

Det pågår ei omfattande kartlegging av sjukdommen i Norge, og det var ved årsskiftet 2017/2018 analysert over 35.000 prøver av hjortedyr. Kilde: Hjortevilt.no

Henta ned dyr med helikopter

Den smittsame varianten av skrantesjuka er til no ikkje oppdaga på hjort i Norge. I haust vart sjukdommen påvist på ein hjort i Gjemnes i Møre og Romsdal, men dette var ikkje av den aggressivt smittsame varianten.

Mindre hjort og elg i områda tett opp mot Nordfjella er eit av fleire tiltak styresmaktene håpar skal redusere risikoen for smitte. Dei endelege tala for kor mange dyr som er skotne i kommunane rundt er klare først seinare i januar. Veka før jul visste oppteljinga 172 felte dyr i Aurland, 145 i Årdal og 649 i Lærdal.

Viltforvaltar Knut Fredrik Øi seier det er teke i bruk fleire verkemiddel. Talet jaktløyve vart dobla, i tillegg til at alle løyva var frie. Det vil seie at jegerane kunne skyte dyra uavhengig om det var hann, ho, kalv eller vaksne dyr.

AUKA FRYSEKAPASITET: Bedrifter i indre Sogn gjekk saman om å få på plass auka frysekapasitet. Slik kunne jegerane skyte meir dyr enn dei sjølve hadde plass til i eigne frysarar. Vel 250 dyr er blitt foredla av lokale bedrifter. Foto: Fredrik Hestetun

I samarbeid med kjøttforedlingsbedrifter i området kom det også på plass ekstra kjølekapasitet i Lærdal og Aurland, der jegerane kunne levere skrottane til vidare sal.

Rundt 100 dyr har også blitt henta ned frå fjellet med helikopter, noko som har skjedd i samarbeid med dei som har floge ut villrein frå jakta i Nordfjella.

– Veldig mange av desse dyra hadde ikkje blitt skotne hadde det ikkje vore for helikopterordninga. Dyra som er skotne i høgda er også spesielt interessante å ta prøver av, fordi dei går i området der det også går villrein, seier Øi.

Også på andre sida av fjellet har jegerane gjort ein innsats utanom det vanlege i haust.

- Dei har skjønt alvoret, og har teke ut så mange dyr som dei har klart, seier Petter Owesen, viltforvaltar i Hemsedal.