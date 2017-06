Har sikra seg ny spiss

Markus Dahlen Brændsrød blir sogndalspelar dei neste tre åra, skriv Sogndal Fotball. 21-åringen spelar i dag for Strømmen IF, men er klar for Sogndal frå 1. august. – Markus er ein spelar me har hatt eit auge på over lengre tid, seier sportsleg leiar Håvard Flo.