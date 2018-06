Har sikra seg hotelltomt i Selje

Lokale investorar har tatt over festeretten til hotelltomta der det brannherja Selje Hotell står i dag, skriv Fjordenes Tidende. Deler av hotellbygningen vart totalskadd i ein brann i november 2016. Stadhav AS og Bjarne Krakereid Invest AS er blant dei lokale investorane.