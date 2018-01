Har rydda mange tonn drivved

No startar Airlift spylinga av fjellsida over fylkesveg 53 ved Finsåstunnelen i Årdal. Men på Årdalsfjorden har kystvaktskipet Tor allereie rydda i to dagar. Kapteinløytnant Kenneth Dahl seier at dei har reinska opp mellom 15 og 20 tonn drivved. Drivveden blir no frakta til gjenvinningsanlegget i Utladalen.