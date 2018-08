Har observert ein person i ei bratt fjellside

– Helikopteret har gjort observasjon av ein tilsynelatande livlaus person i ei bratt fjellside over Balestrand, seier Dag Olav Sætre ved politiets operasjonssentral i Bergen.

Det har vore ein storstila leiteaksjon etter ein sakna turgåar i Balestrand i dag. Litt over klokka halv fem i ettermiddag melde politiet at helikopteret hadde gjort ein observasjon.

– To klatrarar frå den alpine redningsgruppa i Sogndal blir flydd inn no for å prøve å ta seg fram til personen, seier Sætre.

Dei pårørande til den sakna mannen er varsla.

Kom ikkje heim frå fjelltur

Ein mann i 40-åra vart meldt sakna etter at han ikkje kom tilbake frå ein fjelltur til Vindreken søndag kveld.

Mannen la ut på tur søndag føremiddag, og skulle etter planen vere nede att på ettermiddagen. Mannen vart meldt sakna av familie og kollegaer måndag morgon.

Eit redningshelikopter, politiet, hundepatrulje frå Bergen og frivillige frå Røde Kors har delteke i søket i dag.

– Vi sende ut eige mannskap som fann bilen parkert i området. Ut frå det har vi starta ein redningsaksjon, seier operasjonsleiar Arve Samsonsen ved Vest politidistrikt.

Vindreken inst i Esefjorden er truleg eitt av dei mest måla fjellmotiva i Noreg. Fjellet består av to fjelltoppar på 1.259 og 1.279 meter.

Terrenget blir skildra som bratt, med høgdemeterane fordelt på 3,5 kilometer. Turen opp skal ta kring to timar opp og to timar ned att.