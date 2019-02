Har kontroll på brann i bustadhus

Brannvesenet melder at dei har fått kontroll på branntilløpet i eit bustadhus på Ålhus i Jølster. To personar har fått i seg noko røyk, og får tilsyn av helsepersonell. Eigaren vart bortreist og brannen vart meldt av ein nabo. Politiet opplyser til avisa Firda at den mindre brannen starta i eit fyrrom inne i huset.

Brannvesenet fekk melding rett før klokka 10 fredag.