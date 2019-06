Har kjøpt tre millionar aksjar

Ein institusjonell investor har kjøpt 3,1 millionar aksjar i Fjord1, skriv Nett.no. Investoren skal ha betalt 129 millionar kroner for aksjeposten på litt over tre prosent av alle aksjar i det børsnoterte selskapet. Ifølgje avisa ser ikkje hovudeigar Per Sævik vekk frå at aktøren kan vere av dei som ikkje nådde opp i kampen om aksjane i Norled.