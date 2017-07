Har kjøpt Frimannsbua

Frimannsbua i Selje har fått nye eigarar, skriv Fjordenes Tidende. Bua var eigd av Selje hotell som no er slått konkurs etter brannen i november i fjor. Kjøparar er selskapet Eltvik & Åhjem som frå før eig og driv Åhjemsbuda. Ståle Åhjem seier til avisa at han ynskjer å sy saman eit tilbod slik at dei to buene kan utfylle kvarandre.