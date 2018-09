Har inngått forlik

Trivselshagen IKA og Veidekke Entreprenør AS har no inngått forlik etter usemje om kostnader i ei utbetringssak i idrettsbygget på Sandane. Det var hausten 2015 det blei oppdaga at det var nødvendig med utbetringar i bassenget i det nye anlegget. Sidan har partane vore usamde om det økonomiske oppgjeret. Striden er no løyst gjennom forhandlingar, opplyser Trivselshagen IKS og Veidekke Entreprenør AS i ei pressemelding.