Har ikkje teke stilling til anke

Utlendingsnemnda (UNE) har ikkje bestemt seg for om dei vil anke avgjerda i Oslo tingrett om at den iranske familien som har budd i kyrkjeasyl på Sandane skal få bli buande i Norge. – Vi skal no lese gjennom dommen og ta stilling til om vi ankar eller ikkje. Det er difor for tidleg å seie om familien får bli i Norge, seier seksjonssjef Iselin Ryeng-Lande.