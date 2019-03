Har ikkje bestemt seg

Den eine av dei to brørne som er dømde i gruppevaldtektssaka vil bruke litt tid før han bestemmer seg for om han vil anke. Det seier forsvararen til mannen, Anette Stegegjerdet, til Sogn Avis. Fredag vart han dømd til fem år og tre månader fengsel. Den yngste broren som vedgjekk straffskuld for valdtekt, men ikkje gruppevaldtekt, fekk fire år og seks månader fengsel. Her har forsvararen allereie varsla at dei kjem til å anke.