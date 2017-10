Har funne farten til gjenstand

Ei ny videoanalyse konkluderer med at det mest truleg var eit periskop ein person såg i Dalsfjorden påska 2016, skriv nettstaden aldrimer.no. Analysen er gjort av ein internasjonalt gravenettstad. Eksperten som har studert videofilmen, konkluderer med at gjenstanden heldt fem knop og at den bevega seg konsekvent langs dei djupaste punkta i fjorden. Forsvaret har tidlegare avvist at det var ein ubåt i fjorden på det aktuelle tidspunktet.