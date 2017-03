Har forståing for at Vie trekker seg

– Han har i eit par år snakka om at han ville vurdere å trekke seg. Det å vere toppleiar i ein så stor organisasjon, det er ein jobb du har både på kveld i helgar og feriar, seier Bolstad.

I dag kom meldinga om at Vie trekkjer seg frå leiinga med umiddelbar verknad, etter 10 år i stillinga. Sjølv vil han ikkje la seg intervjue men skriv i ei pressemelding:

«Det har vore spennande, utfordrande og gjevande, men også svært arbeidskrevjande. Dei siste par åra har difor tanken på å tre tilbake, og gå over til andre oppgåver, komme stadig oftare, seier Vie i ei pressemelding.»

– Det er noko som eg har stor forståing for. Som folk er kjent med så har han vore gjennom ein svært krevjande haust i Helse Førde, og som han sjølv seier i pressemeldinga så har det vore medverkande til at han no går av, seier Bolstad.

Varslarsaka

Vie har vore utsett for massivt press frå tillitsvalde og andre tilsette i Helse Førde den siste tida, både knytt til leiarstilen og til den omfattande omorganiseringa av helseføretaket.

– Dei gongene han har snakka om å slutte dei siste par åra så har eg alltid oppmoda han om å halde fram, men då temaet på nytt kom opp etter at rapporten frå faktagjennomgangen var klar, så har eg denne gongen, med tanke på den belastninga som han har hatt dei siste månadane, gitt uttrykk for at eg har forståing for at han no vil gi seg, seier Bolstad.

– Både han og leiinga fekk kritikk eller mistillit frå ei rekke tillitsvalde, kva har det hatt å seie for det som har skjedd?

– Vi ser at når det gjeld han så er det den samla belastninga han hatt over tid som gjer at eg seier det er forståeleg at han med bakgrunn i det vel å gå over til andre oppgåver, seier Bolstad.

– Men kunne han ha halde fram i stillinga?

– Det vil alltid vere ei vurdering mellom han og meg om kva som er mogleg og ikkje mogleg. Her handlar det også om å ha respekt for hans syn, seier Bolstad.

Blir spesialrådgjevar

Vie går no over i ei stilling som spesialrådgjevar i staben til administrerande direktør.

– Etter at han har hatt ei leiande stillinga i svært mange år så har han ein svært brei kompetanse og stort innsyn i organisasjonen. Vi er ikkje ferdige med alle oppgåvene han skal jobbe med, men vi snakkar om overordna oppgåver t.d. innanfor system og strukturbygging. Vi er ikkje redde for at han skal verte arbeidslaus, seier Bolstad.