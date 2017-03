Har forsøkt å tenne på kjøpesenter tre gonger

– Det kunne ha gått mykje verre om ikkje brannvaktene på senteret hadde gjort ein rask og god sløkkejobb. Så dette ser vi på som svært alvorlege hendingar, det seier dagleg leiar på senteret Wilhelm Tangerud.

Han seier at dei tre hendingane er av ganske lik karakter.

– Vi har hatt tre brannvarslingar på senteret. Alle tre har skjedd i ein parkeringskjellar på kveldstid. Den siste hendinga var ganske alvorleg med sterk røykutvikling og opne flammar.

– Veit de kven som kan stå bak noko slikt?

– Nei, vi jobbar med politiet, som har vore kjapt på plass i alle tre tilfella. Det er vanskeleg for oss å seie, det må nesten politiet uttale seg om.

Tangerud fortel at politiet har fått opptak frå overvakingskamera.

BRANNSTIFTINGAR: Tre gonger dei siste vekene har folk forsøkt å tenne på dette kjøpesenteret i Sogndal. Foto: Kjell Arvid Stølen / NRK

Giftig røyk

Ved brannstiftinga måndag vart det sett fyr på ei korg med plastkanner som det var tømt brennbar væske over.

– Det var inntil ein vegg som kunne ha teke skikkeleg fyr om vi ikkje hadde greidd å stanse det tidleg.

– Kva tenker du om konsekvensane av ei slik handling, det kunne ha gått mykje verre?

– For det første kunne det ha fått økonomiske konsekvensar. I tillegg er giftig røyk farleg for folk som er i ein garasje. Heldigvis var det ikkje folk i garasjen. Eg håpar politiet finn dei som gjorde det, og då får det store konsekvensar for dei også.

Foto: Sigrid Skjerdal / NRK

Tangerud fortel at dei har styrka tryggleiken på Amfi Sogningen etter dei tre brannstiftingane.

– Vi har gjort nokre tiltak i dag, og vi kjem til å gjere fleire tiltak i parkeringsgarasjen i tida framover

Politiet etterforskar saka

Fungerande lensmann i Sogndal og Leikanger Norvald Ylvisåker seier at dei har oppretta ei etterforskingssak, og dei ser veldig alvorleg på hendingane.

– Vi veit ikkje om det er noko samanheng mellom dei tre brannstiftingane, men vi ser uansett på at nokon gjer noko slikt, det er ei belastning for senteret når det skjer noko slikt.

– har de nokre tankar om kven som har gjort dette?

– Nei, det har vi ikkje endå. Vi veit at dette er ei område der det tidlegare har vore eit samlingspunkt for ungdommar på kveldstid, men vi veit ikkje om dette har samanheng med det endå.