Har for dårleg styring

Verken Nav-leiaren eller rådmannen i Sogndal har hatt god nok styring og kontroll med kva for hjelp og oppfølging unge i Sogndal får av Nav, skriv Sogn Avis. Dette er konklusjonen i ein tilsynsrapport frå Fylkesmannen i Vestland. Rapporten peikar på at konsekvensen kan vere at dei unge ikkje får den hjelpa dei har krav på.