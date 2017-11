Har fått problem på veg nedover

Vogntoga som har fått problem i bakkane opp frå Borlaug på riksveg 52 over Hemsedalsfjellet, skal ha fått problem på veg nedover. Det fortel operatør Kjetil Molvær ved Vegtrafikksentralen i Lærdal. Det blir meldt om svært glatt veg i området, og vegen blir no salta og strødd. Fjellovergangen er akkurat no stengd, men vil bli opna att så snart som ein får kontroll på situasjonen. Politiet har fått melding om at fleire store køyretøy står på kryss og tvers.