Har fått ny kontrakt

Stadyard AS i Måløy skal byggje eit nytt ringnot- og trålfartøy for Skår Senior. Båten skal vere klar om to år, og skal brukast til fiske etter sild, makrell og lodde. – Vi er nøgde med å lande avtaler som sikrer arbeidsplassar, seier dagleg leiar Agnar Lyng.