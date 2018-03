Har fått fem søkarar

Fem har søkt som direktør for Førdefestivalen. Chief Credit Officer Thorbjørn Johan Gaarder (62) Oslo, Henrik Marstrander (46), Bærum, Dagleg leiar Tormod Kleiveland (33), Prosjektansvarleg Per Idar Almås (37), Gloppen og Lektor Aslak Brimi (34), Oslo. Styreleiar Tone Winje seier til Firda at ho er nøgd med søkarlista, sjølv om den inneheld berre mannlege namn.