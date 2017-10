Har brukt 167 millionar

Kommunane i Sogn har kjøpt konsulenttenester for meir enn 167 millionar kroner dei siste fire åra, det skriv Sogn Avis i dag. Mellom anna har kommunane nytta 30 millionar på kjøp av advokathjelp. – Utfordringa er at vi er så små at vi ikkje greier å tilsetje all den spesialkompetansen som krevst, seier ordførar i Balestrand, Harald Offerdal til avisa.