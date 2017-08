Har bikka 100.000 kroner

Supporterklubben Stimen har samla inn 102.500 kroner til Florø fotball. Innsamlingsaksjonen vart starta i førre veke for at klubben skal få meir pengar til den sportslege satsinga. Til no har nær 280 personar betalt inn. Aksjonen blir avslutta etter sesongavslutninga borte mot Jerv 5. november.