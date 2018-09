Har avslutta etterforsking

Etterforskinga av dødsulukka på Slinde i Sogndal i april er no avslutta. I ulukka omkom ein 48 år gammal mann då ein tankbil frå Sogn brann- og redning kolliderte med ein personbil. Politioverbetjent Christian Algerøy ved Sogndal lensmannskontor seier at dei har sendt saka over til jurist.