Håper på fulle tribunar

Søndag skal Florø ut i ein skjebnekamp mot Åsane. Kampen kan avgjere om Florø er på trygg plass for vidare spel i 1. divisjon. Akkurat no ligg dei på plassen for direkte nedrykk. – Vi håper folk tek turen for å støtte oss, seier trenar Terje Rognsø.