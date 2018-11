Håper fleire vil sjekke seg

Fleire funn av celleforandringar gjer at legekontoret i Førde på ny vil sette av ein ettermiddag til celleprøve-sjekk, skriv Firda. Det var fullt då legekontoret i fjor opna opp for at kvinner kunne komme innom for sjekk. Då tok 75 kvinner turen, og ved fleire av desse blei det funne celleforandringar. Testen er viktig for å avdekke livmorhalskreft.