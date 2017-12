Håpar rv. 5 opnar igjen snart

Vogntoget som står på tvers på riksveg 5 i Sogndalsdalen skal nesten ha kome seg opp bakken til Frudalstunnelen, fortel vaktoperatør Roger Nedberge Hille ved Vegtrafikksentralen. No står vogntoget på tvers lenger nede i bakken og legg på kjettingar. – Vi trur ikkje dette skal by på dei store problema, seier Nedberge Hille. Vegen har vore stengd sidan 06.40-tida. Det har førebels ikkje danna seg lange køar på Fjærland-sida, der det rundt klokka 7.30 står to køyretøy i kø.