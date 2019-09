Håpar på 20 millionar

Florø-verksemda Evoy håper på å hente inn 20 millionar kroner berre i år, for å kunne serieprodusere elbåten dei har utvikla, skriv Tekfisk. Til no har dei fått to millionar kroner av Innovasjon Norge. Dagleg leiar Leif Stavøstrand seier han no er på investorjakt.