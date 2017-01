Håpar nytt kjøken skal føre til fleire kokkar

– Alt dette er nytt for meg, men det er kjekt å prøve nye ting, seier Martin Flåm.

KRESEN: – Før var eg kresen og åt nesten ingenting. No et eg mykje meir og torer å smake, seier Martin Flåm, som er i gang med første året på vegen til å bli kokk. Foto: Arne Stubhaug / NRK

Han står på det flunkande nye kjøkkenet til Sogndal vidaregåande skule som opna i dag. Saman med klassekameratane var han raskt ute med å teste ut dei nye maskinene og det skinande utstyret som står på kjøkenet. At han skulle hamne her og røre pepparrotkrem for harde livet var likevel langt frå sikkert.

– Eg var veldig usikker, men så tenkte eg at matlaging treng ein alltid, og då bestemte eg meg for å gå på kokkelinja, seier han.

Men ikkje alle tenkjer som Flåm trass i at det er eit skrikande behov for fleire utdanna kokkar og fagpersonar. Frå 2008 til 2015 har talet på søkjarar til Vg2 matfag gått ned med 43 prosent. Restaurant- og matfag er også den studieretninga der færrast gjennomfører heile studiet, syner ein rapport frå forskingsstiftinga Fafo.

– Det har vore låge søkjartal på linja her, og det ser ein også på landsbasis. Det er for få søkjarar til kokkefaget, og det bør snu, seier Ingunn Weka, avdelingsleiar for matfag ved Sogndal vidaregåande skule.

– Alltid jobb å få

Ho håpar at med eit stort, lyst og oppdatert kjøken, så kan fleire elevar ynskje å starte den vidaregåande opplæringa nettopp her. Fullfører ein utdanninga tek arbeidsgjevarar i mot med opne armar.

INSPIRASJON: Tonje Torvanger er på det norske kokkelandslaget. Ho trur og håpar fleire unge får auga opp for kokkeyrket. Foto: Arne Stubhaug / NRK

– Det er ei kjempeutfordring å få tak i kvalifisert personale. Det har det vore lenge, seier Lise Sundberg, som er dagleg leiar for Kafe Krydder i Sogndal.

Ho har jobba med å rekruttere folk til bransjen i 20 år, og seier det har vore vanskeleg lenge. Ho trur at ugunstig arbeidstid og låg løn kan spele inn når unge vel kva utdanning dei skal satse på. Ei som har våga å satse er Tonje Torvanger som er på kokkelandslaget.

– Ein får alltid jobb i yrket, og vi treng fagfolk. Det er variert og ikkje åtte til fire, og ein kan jobbe innan mange område som dessert, institusjon eller bli bakar eller kjøttskjærar, seier ho medan ho syner dei ivrige elevane tips og triks som dei kan dra nytte av i framtida.

Ho trur også på eit oppsving for yrket. Ikkje berre i Sogndal, men i heile landet.

– Konkurransar er veldig inn og bransjen utviklar seg i stor fart. Eg har trua på at det kjem til å bli mykje betre.