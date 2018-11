Handelen aukar i Aurland og Fjaler

Handelen over disk her i fylket auka mest i Aurland og Fjaler frå første halvår 2015 til første halvår 2018, skriv Firda. Tal frå Statistisk sentralbyrå syner at dei fleste kommunane aukar. Berre i Jølster og i Naustdal peikar pilene nedover.