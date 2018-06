Han vil gjerne ha vestland.no – men det er det ein domenekonge som alt eig

Striden har stått høgt om det nye storfylket på Vestlandet, der Sogn og Fjordane og Hordaland no blir til Vestland i 2020. Særleg namnedebatten vekte stor merksemd.

Men no har sjefane i det nye fylket støytt på eit uventa problem. Nettadressa vestland.no er nemleg kjøpt opp av firmaet Norsalmon AS i Fjaler i Sunnfjord. Eit firma eigd av sunnfjordingen Terje Hatlem, som eig om lag 2500 andre domenenamn. Blant anna aker.no, fylker.no og feminist.no.

Hatlem sit på nøkkelen til at det nye Vestland fylke skal kunne få nettadressa dei lengtar etter. Men om han vil selje vestland.no er høgst uvisst. På nettadressa finn ein i dag annonser frå Google.

NRK har dei siste dagane gjort ei rekkje forsøk på å få Terje Hatlem i tale, utan å lukkast. Men fredag føremiddag sende han ein e-post til NRK. Der peikar han blant anna på at domenet vestland.no blei registrert i 2015.

– Lenge før at det vart kjent at det skal bli eit nytt fylke på Vestlandet og at dette skal heite Vestland, så registreringa av domenenamnet hadde ingen samanheng med det nye fylkesnamnet, skriv Hatlem.

I 2014 blei Terje Hatlem sine oppkjøp av nettadresser grundig omtala i avisa Dagens Næringsliv. Han låg då i namnestrid med Svein Joakim Moen. Moen hadde eit sterkt ønske om å bruke namnet movement.no til verksemda si, men domenet var det Hatlem som eigde. Avisa har snakka med fleire som har forsøkt å få hand om domener som sunnfjordingen sit på.

Hatlem er sterkt kritisk til korleis han blei framstilt i Dagens Næringsliv. Terje Hatlem eig blant anna nettstaden fisk.no, der han er oppført som redaktør.

– Grenselaust naiv

I Dagens Næringsliv gjekk avisa grundig inn i verksemda til Hatlem. Sjølv ville ikkje nettadresse-eigaren seie noko til avisa utover nokre få kommentarar på e-post.

«Det er for øvrig bortimot grenseløst naivt å tro at gode generiske domener ville vært ledige for registrering akkurat når du måtte ønske deg ett av disse. Slik er det ikke i den virkelige verden», skreiv Hatlem til avisa.

Rune Haugsdal er prosjektleiar for samanslåinga av Sogn og Fjordane og Hordaland og framtidig fylkesrådmann. Han stadfestar at dei veldig gjerne vil få tak i domenet vestland.no.

– Vi sit på ein del domenenamn, men vi er spesielt på jakt etter Vestland.no. Så vi kjem til å ta kontakt der for å høyre om det er mogleg å få tak i det domenenamnet, seier han.

VESTLAND NO: Slik ser nettstaden vestland.no ut no. Det nye fylket Vestland vil gjerne ha sida som sin hovudportal.

Uvisst kva det kan koste

Kva pris dei er villige til å gi for eit godt namn, vil ikkje Haugsdal kommentere.

– Det synest ikkje eg er riktig å gå inn på, men vi kjem til å ta kontakt med den eller dei som har domenenamnet og høyre kva som er deira utgangspunkt. Så får vi vurdere om det er eit kostnadsnivå som vi er interesserte i å gå inn på.

Sjølv om dei har andre aktuelle namn til nettsidene, så er ikkje Haugsdal i tvil.

– Vestland.no er nok på førsteplass, stadfestar, Rune Haugsdal.

I dag møtes fellesnemnda for det nye Vestland-fylket i Førde. Politikarane frå Sogn og Fjordane og Hordaland har med nettadressa vestland.no fått nok ei utfordring å jobbe med fram mot samanslåinga i 2020.