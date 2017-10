Han vil bli den nye sjefen for Helse Førde

Arve Varden har vore rådmann i Høyanger sidan 2010, men Varden er ikkje heilt ukjend i helseføretaket. Han var klinikkdirektør for Medisinsk klinikk i Helse Førde før han tok til som rådmann.

Varden er ein av sju søkjarar som har meldt seg til stillinga som administrerande direktør i Helse Førde.



Desse har søkt:

Thorbjørn Gaarder, Chief credit officer, Oslo.

Tom Guldhav, Avdelingssjef, Førde

Kjell Ove Høydal, Operativ leiar, Florø

Åse-Iren Korneliussen, Helse- og omsorgssjef, Florø

Mads Rekve, Avdelingssjef, Lærdal

Arve Varden, Rådmann, Høyanger

Ivar Edmund Vatten, Arbeidssøkande, Halsanaustan

– Det er spennade tid i Helse Førde med dei utfordringane som ventar. Det blir nok ein krevjande jobb og eg har gått nokre runder med meg sjøl, men samtidig har eg tatt utfordringar før, seier Mads Rekve.

Fristen for å søkje gjekk ut 20. september, men tilsetjingsutvalet forlenga søknadsfristen til 20.oktorber. Grunngjevinga då var at dei ynskja eit best mogleg tilfang av søkjarar til stillinga.

Langvarig konflikt

Den tidlegare toppleiaren Jon Bolstad gjekk av som administrerande direktør i mai etter 13 år i stillinga. Han blei tilsett som ny administrerande direktør i Sjukehusapoteka Vest.

Helseføretaket var prega av ein langvarig konflikt som starta på seinsommaren i fjor. Det byrja med ei varslarsak mot viseadministrerande direktør Vidar Vie, og heldt fram med full mistillit mot heile den sitjande føretaksleiinga frå eit nesten samla tillitsmannsapparat. Dette resulterte i ekstern gransking, som kom med mild kritikk av leinga i Helse Førde. Nestsjef i Helse Førde, Vidar Vie, trakk seg i mars 2017.

Børge Tvedt har fungert som administrerande direktør i Helse Førde sidan Bolstad gjekk av.

KREVJANDE TIDER: Tidlegare administrerande direktør Jon Bolstad (t.v.) og styreleiar Agnes Landstad (t.h.) i Helse Førde. Foto: Odd Helge Brugrand / NRK

Millionkutt

Det blir ein tøff jobb den nye toppsjefen går til. Styreleiar Agnes Landstad varsla innsparingar på opp mot 43 millionar kroner i 2018. Styret har blant anna opna opp for å sjå på sjukehusstrukturen for å spare pengar. Legeforeininga fryktar for at nye kutt skal gå utover pasientane og rekrutteringa av fagfolk.