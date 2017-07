Han sparkesyklar Trondheim–Bergen til ære for Kreftforeningen

– Eg har vore på tur før. Då tenkte eg også på å sparkesykle til Bergen, men det verka så langt. Eg enda opp med ein litt kortare tur på 28 mil, seier Snildalsli.

Etter 10 dagar på vegen med sparkesykkel har han kome til Byrkjelo. Han susar vidare til Våtedalen. Der tek han seg eit velfortent badestopp.

BADING: Ole Henry Snildalsli stoggar for å ta seg eit bad i Våtedalen. Han er glad sola endeleg skin. Foto: Oddmund Haugen / NRK

Då russen samla inn pengar til Kreftforeningen, sa russepresident Ole Henry Snildalsli, at han skulle sparkesykle ein meter for kvar krone. Russen samla inn 234 000 kroner, noko som svarar til 23 mil for 19-åringen.

– Ettersom eg har hatt ein sparkesykkeltur som var lenger enn 23 mil, ville eg sparkesykle litt til, seier Snildalsli.

Med litt til meiner han strekninga Trondheim–Bergen på 79 mil.

VEGEN VIDARE: Det er viktig å ha riktig kurs når ein sparkesyklar til Bergen. Foto: Oddmund Haugen / NRK

Mange synast han er eit artig syn

– Eg snakka med nokre geiter på vegen, men dei byrja å springe etter meg, då måtte eg sparkesykle meg unna, seier han.

Det var meir gledeleg då ein bil stogga og han fekk lokal eplejuice.

– Eg fekk ei flaske med 100 prosent eplejuice som var pressa rett borti her. Den var frå Sandane og kjempe god. Eg har drukke den opp.

Er glad sola skin

– Eg kan ikkje klage, det har vore regn heilt til no. Det neste eg skal gjere er å ta ein dukkert, seier han.

PÅ SPARKESYKKEL: Har du sett Ole Henry Snildalsli? Du trenger javascript for å se video. PÅ SPARKESYKKEL: Har du sett Ole Henry Snildalsli?

Det såg ikkje lyst ut dei første 12 mila. Han lurte på om han skulle snu.

– Då var det berre oppoverbakke med grus og regn. Eg tenkte fysj, det er ikkje langt heim. Men no er eg på slutten av turen og det ikkje lenge igjen.

Han reknar med å vere i Bergen i løpet av neste veke.

LES OGSÅ: Sparkar frå Trondheim til Bergen på sparkesykkel

LES OGSÅ: Får mye oppmerksomhet for sparkesykkeltur

Støttar kreftforeningen

– Eg brenn for sparkesykkel og at ein skal finne ein medisin mot kreft. Eg synast det er rart dei ikkje har funne det enda. Dette er ein sjukdom som må vekk, seier Snildalsli.

Sjølv om innsamlinga for lengst er over, sparkesyklar han for pengane dei fekk inn. Han ønskjer blest rundt temaet.

– Kreftforeninga gjer ein kjempe bra jobb og det er viktig å støtte dei. Det er absolutt verdt slitet med å sparkesykle seg frå Trondheim til Bergen.

SOSIALE KANALAR: Dei som vil kan følgje turen til Ole Henry Snildalsli på sosiale medier.– Eg har livesendingar på Instagram kvar dag klokka 12:00, 15:00 og 21:00. Foto: Oddmund Haugen / NRK

Har fått mykje merksemd

– Eg har fått mykje respons på turen! Mange synast det er bra at eg gjer dette. Andre har lyst til å gjere det same og spør om tips.

Snildalsli har nokre tips til dei som vil gjere noko liknande.

– Ikkje ta med for mykje og ta det med ro!