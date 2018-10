Han fekk kongeleg heider

Han er blitt kalla Kongevegen sin far. Laurdag fekk Kåre Hovland Kongens fortenestemedalje for 50 års arbeid med kultur, kulturvern og kulturminne i Lærdal. Hovland var alt for 50 år sidan involvert i å ta vare på Kongevegen over Filefjell. Han har skrive mange bygdebøker, tatt vare på gamle Lærdalsøyri, gamle vegar, bilar og vore ein skriftleg og munnleg formidlar av kultur og lokalhistorie gjennom eit langt liv.